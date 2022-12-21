Настоящее наслаждение: Роскачество назвало лучшую сырокопченую колбасу для новогоднего стола

В Роскачестве назвали самую лучшую торговую марку «Брауншвейгской» сырокопченой колбасы.

В общей сложности специалисты проверили товары 29 торговых марок. При этом внимательно изучали «Брауншвейгскую» по десяти критериям, так что исследование было очень строгим.

Итак, лучшей была признана сырокопченая колбаса известной торговой марки «Мираторг». Эксперты указали, что микробиологические показатели продукта находятся в норме. Каких-то вредных веществ в ней нет. Содержание фосфатов не превышает допустимого уровня, это говорит о том, что производитель не собирался экономить на сырье. ГМО также не были обнаружены специалистами Роскачества.

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