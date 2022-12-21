Расходов в два раза меньше: женщина нашла необычный способ сэкономить на аренде и ЖКХ

Британка нашла необычный способ сэкономить на счетах за аренду и коммунальные услуги. Женщина переехала жить... в старую лодку!

Элизабет Эрл, которой 34 года, в течение последних 12 месяцев живет на старинном судне «Мэгги». Он был построен еще в 1920-х годах. До этого лодка принадлежала ее близкому другу, который продал ее за 30 тысяч фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей) и разрешил оплачивать покупку по частям.

За год жизни на судне Эрл сумела сэкономить около 7,5 тысячи фунтов стерлингов (590 тысяч рублей)!

«Раньше я платила 1200 фунтов стерлингов (94 тысячи рублей) в месяц за аренду и счета, а теперь - до 575 фунтов стерлингов (45 тысяч рублей), так что расходы сократились в два раза», - поделилась женщина.

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Лодка отапливается углем. Из-за этого Эрл регулярно покупает мешки угля стоимостью 16 фунтов стерлингов (1,3 тысячи рублей). По ее словам, одного мешка хватает примерно на две недели. Она также пользуется дизельным двигателем, заправка которого обходится в 60 фунтов стерлингов (4,7 тысячи рублей) в месяц.