Не забудьте воспользоваться: названа категория россиян, кому дадут дополнительный отпуск в 2023 году

Семья с ребенком

Семья с ребенком. Фото: Global Look Press

В начале декабря российский президент подписал новый закон.

На дополнительный отпуск в следующем году могут претендовать родители или опекуны, у которых на попечении находятся дети-инвалиды.

Сегодня взрослые члены таких семей имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. При этом неизрасходованные дни нельзя переносить на другой месяц или копить. Но с 1 сентября 2023 года у россиян такая возможность появится.

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В начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит брать до 24 дней отпуска для ухода за ребенком-инвалидом подряд. Но даже в этом случае график необходимо будет согласовывать с работодателем. Оплата за каждый выходной день при этом будет равна среднему заработку родителя.

Ранее специалисты дали лайфхак, касающийся грамотного планирования отпуска. Сейчас самое время - все как раз выбирают подходящие для этого дни приближающегося 2023 года. Важно помнить, что чем больше дней в месяце, в котором вы будете в отпуске, тем больше вам начислят отпускных.

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