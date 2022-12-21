Не забудьте воспользоваться: названа категория россиян, кому дадут дополнительный отпуск в 2023 году

На дополнительный отпуск в следующем году могут претендовать родители или опекуны, у которых на попечении находятся дети-инвалиды.

Сегодня взрослые члены таких семей имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. При этом неизрасходованные дни нельзя переносить на другой месяц или копить. Но с 1 сентября 2023 года у россиян такая возможность появится.

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В начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит брать до 24 дней отпуска для ухода за ребенком-инвалидом подряд. Но даже в этом случае график необходимо будет согласовывать с работодателем. Оплата за каждый выходной день при этом будет равна среднему заработку родителя.