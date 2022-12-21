«Имеет ценность и значение»: какие подарки можно вручить на Новый год

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«Не сказала бы, что существуют какие-то предметы, которые я не хотела бы получить, ведь даже носки с забавными картинками или надписями часто становятся крайне полезными. Об этом могу сказать лишь одно: всегда стоит дарить то, в чем есть уверенность. Любой подарок от чистого сердца имеет ценность и значение», – добавила артистка в беседе с vnimanie.pro.