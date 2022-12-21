«Имеет ценность и значение»: какие подарки можно вручить на Новый год

Стало известно, что можно приобрести для родных и друзей в качестве новогоднего подарка.
Исполнительница Лиза Гинзбург выбрала три презента как пример.
«На первом месте в моем рейтинге подарков всегда были книги. Не зря говорят, что книга – лучший подарок. Помимо этого, поскольку я уже несколько лет собираю коллекцию, я всегда рада получить виниловые пластинки. Такие подарки увлекают, ведь каждый, несмотря на вкус получателя, выбирает то, что и самому по душе», – отметила певица.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Не сказала бы, что существуют какие-то предметы, которые я не хотела бы получить, ведь даже носки с забавными картинками или надписями часто становятся крайне полезными. Об этом могу сказать лишь одно: всегда стоит дарить то, в чем есть уверенность. Любой подарок от чистого сердца имеет ценность и значение», – добавила артистка в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее певицы Лолита и Анна Калашникова рассказали о своих самых необычных подарках на Новый год.