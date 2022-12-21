Властями принято новое решение: стало известно, за какие ЖКУ не нужно платить

Практически каждый год коммунальные услуги дорожают. В этом году цены за ЖКХ снова подскочили. Однако теперь стало известно, что власти приняли новые решения касательно коммунальных услуг. А юрист Ирина Сивакова рассказала в своем паблике «Юридические тонкости» о том, какие счета за коммунальные услуги можно не оплачивать.
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Отмечается, что новые правила вступят они в силу уже с 2023 года. По словам эксперта, можно не оплачивать взносы на капитальный ремонт отдельной секции новостройки, которая вводилась в эксплуатацию позже. А также можно не оплачивать квитанцию с повышенным коэффициентом за отсутствие счетчиков - для нанимателя жилья;
Еще в списке юриста оказались: счет за техническую диагностику внутриквартирного газового оборудования от управляющей организации, вознаграждения председателя совета дома, коммунальные счета до даты ввода дома в эксплуатацию.