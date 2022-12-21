Падение рубля, санкции: сколько еще продержится экономика России

Российский рубль падает в цене и многие задумаются – как этот фактор повлияет на уровень жизни населения. Некоторые россияне уверены, что они скоро станут нищими.
Экономист Всеволод Спивак объяснил ситуацию так: российская экономика, по его словам, не потеряла запас прочности. И паниковать не стоит.
«У России большие резервы (резервы ЦБ, стабилизационный фонд, накопления госкомпаний) и низкий уровень государственного долга, поэтому в режиме постепенного, но приемлемого снижения уровня жизни населения страна продержится еще долго», - заявил эксперт.
При этом, по мнению Спивака, санкции тоже не смогут уничтожить нашу систему.
«Санкции сильно влияют на экономику не только России, но и всего мира, поэтому просто отрезать страну от мира будет невозможно», – добавил экономист.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».