Падение рубля, санкции: сколько еще продержится экономика России

Российский рубль падает в цене и многие задумаются – как этот фактор повлияет на уровень жизни населения. Некоторые россияне уверены, что они скоро станут нищими.

Экономист Всеволод Спивак объяснил ситуацию так: российская экономика, по его словам, не потеряла запас прочности. И паниковать не стоит.

«У России большие резервы (резервы ЦБ, стабилизационный фонд, накопления госкомпаний) и низкий уровень государственного долга, поэтому в режиме постепенного, но приемлемого снижения уровня жизни населения страна продержится еще долго», - заявил эксперт.

При этом, по мнению Спивака, санкции тоже не смогут уничтожить нашу систему.

«Санкции сильно влияют на экономику не только России, но и всего мира, поэтому просто отрезать страну от мира будет невозможно», – добавил экономист.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».