Обрушатся деньги! Россияне кинулись скупать эту валюту

Рубль просел на последних торгах и продолжит падать в ближайшее время. Об этом сообщил финансовый эксперт и предприниматель — блогер Олег Арефьев.

«В реальности, если сейчас Центробанку снять ограничения на выход нерезидентов, то курс может быть 200 рублей за доллар и больше. А если дальше заворачивать гайки, то и ниже 40 рублей уйти может», — заявил он.

Поэтому сейчас россияне кинулись продавать доллар. Валюта после праздников явно начнет дешеветь, а сейчас есть шанс на этом заработать.

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