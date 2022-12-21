Пенсионеров не забыли, деньги выплатят всем: названа важные даты выдачи пенсий и пособий в 2023 году

Пенсионерам рассказали, по какому графику они получат полагающиеся им выплаты в январе 2023 года. Поскольку у многих даты получения пенсий выпали на январские новогодние каникулы, график немного скорректирован.

Для тех, кто получает пенсии через почтовые отделения, график будет выглядеть следующим образом.

Отделения почтовой связи 3 января доставят выплаты за 3 число, а 4 января за 3 и 4 — для ОПС, которые не работают по вторникам. 5 января — за 5 и 6 числа месяца, 6 января поступят средства за 7 и 8 и 7, 8 и 9 января для ОПС, выходных по понедельникам.

Для отделений почтовой связи, у которых понедельник, среда и пятница — выходные дни, график будет такой: 4 января поступят выплаты за 3, 4 и 5 числа месяца, а 6 января за 6, 7 и 8 число. ОПС с выходными во вторник, четверг и субботу доставят выплаты 3 января за 3, 4, 5, и в отделениях 6 января, а 5 января за 6, 7, 8 и 9 числа месяца.

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