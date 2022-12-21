Вместо 13-й пенсии: пенсионерам сообщили приятную новость под Новый год

Недавно стало известно, что в 2023 году пенсионеры, которые живут в Москве, получат более внушительную пенсию. Были проиндексированы и другие выплаты для льготников. Однако пока нет 13-й пенсию, на которую многие рассчитывают. И Московский Кредитный Банк решил сделать приятный сюрприз. Пенсионерам можно получать до 8% годовых и при этом депозит может быть маленьким.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Отмечается, что вклад «Гранд+» доступен только для тех людей, у кого уже есть счет в МКБ. Депозит может варьироваться от 1000 до 10 миллионов рублей. Однако нужно знать про одно условие – деньги на счет можно вносить только в первые 90 дней.
Эксперты поясняют, если внести сумму в размере 270 тысяч рублей на 12 месяцев, то можно получить дивиденды суммой в 21 896 рублей. Это может стать приятным бонусом пенсионеру, так как практически получит своеобразную 13-ю выплату к следующему году.