Вместо 13-й пенсии: пенсионерам сообщили приятную новость под Новый год

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Отмечается, что вклад «Гранд+» доступен только для тех людей, у кого уже есть счет в МКБ. Депозит может варьироваться от 1000 до 10 миллионов рублей. Однако нужно знать про одно условие – деньги на счет можно вносить только в первые 90 дней.

Эксперты поясняют, если внести сумму в размере 270 тысяч рублей на 12 месяцев, то можно получить дивиденды суммой в 21 896 рублей. Это может стать приятным бонусом пенсионеру, так как практически получит своеобразную 13-ю выплату к следующему году.