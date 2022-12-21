Можете отравиться! В Роскачестве назвали худшие мандарины на Новый год

Специалисты Роскачества провели исследование мандарин перед Новым годом и выяснили, какие фрукты покупать не стоит, иначе вы можете отравиться.

В первую очередь, остерегаться стоит перемерзших мандарин. Их сразу видно по внешнему виду. Они не дадут никакой пользы для иммунитета.

По мнению исследователей, не стоит вестись на мандарины с листочками. Это обычный маркетинговый ход.

«На деле это не является показателем свежести фрукта», - заявили в Роскачестве порталу «А теперь внимание».

Кроме того, не стоит покупать плоды, в которых между кожурой и мякотью много воздуха. Такими даже можно отравиться.

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