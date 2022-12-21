Наконец, самый честный прогноз: доллар упадет до 60 рублей, а потом взлетит до 200!

Финансовый эксперт и предприниматель-блогер Олег Арефьев считает, что курс рубля сейчас искусственно сдерживает Центробанк. В противном случае, в России бы уже выросла инфляция, а доходы населения упали. В итоге бы все это вылилось в недовольства людей.

«Курс искусственный, и сейчас перед Новым годом дают выйти в рубли по выгодному курсу сырьевикам. Сейчас они сольют свои запасы, а потом курс вернут», - заявил он.

По мнению Арефьева, после праздников цена доллара поднимется до 75-80 рублей или выше, а потом снова опустится до 60-65. А дальше все будет зависеть от рынка нефти.

«В реальности, если сейчас снять ограничения на выход нерезидентов, то курс может быть 200 и больше», - добавил эксперт.

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