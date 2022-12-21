AliExpress взвинтил цены до безумного уровня

Китайский интернет-магазин AliExpress пользуется большой популярностью у граждан нашей страны. Ведь там всегда можно было найти вещи в разы дешевле, чем в России.

Но весной этого года российских покупателей обязали оплачивать покупки именно в рублях и только с российских банковских карт. А цены — в долларах.

Соответственно, площадка теперь сама переводит доллары в рубли по своему личному курсу – то есть по тому, который отличается от мировых бирж. И покупатели жалуются, что цены теперь взлетели, особенно перед Новым годом на 30% минимум.

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