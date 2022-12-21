Беда пришла, откуда не ждали: Сбербанк закрывает отделения по всей России

Сбербанк всегда был самым популярным банком в нашей стране. Однако в последнее время отделения организации все чаще закрываются.

Аналитики подсчитали, что ежемесячно банк закрывает порядка 20 своих филиалов в разных регионах России. И на данный момент работают 12 тысяч представительств по стране, хотя раньше было 14 тысяч.

При этом в банке уверяют, что на их услугах это никак не отражается. Дело в том, что обслуживание населения сейчас проходит в основном в электронном варианте. То есть через Сбербанк Онлайн можно решить все вопросы.

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