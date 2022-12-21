Четыре знака зодиака станут счастливыми: астрологи рассказали, кого ждет удача и денежная прибыль в 2023 году

Деньги

Фото: Global Look Press

Астрологи раскрыли тайну, кому больше других повезет в Год Водяного Кролика.

В последнее время у многих в жизни настали тревожные времена. Однако грядет Новый год, который сулит перемены. Астрологи рассказали, кому в год Черного Водяного кролика повезет больше, чем другим. Они выделили всего 4 знака зодиака. 

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И астрологи выделили Козерогов. Они в будущем году смогут ощутить прилив сил и энергии в самом начале года, поэтому у них получится решить все проблемы и достичь желаемого.  Также почувствуют прилив сил и энергии те, кто родился под знаком Близнецы. 

А вот финансовое положение улучшится у тех, кто родился под знаком Скорпиона. Отмечатеся, что год будет благоприятен для брака. Этим смогут воспользоваться Девы. Им выпадет шанс узаконить свои отношения, как сообщает RSUTE.

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