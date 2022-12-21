Цены на отдых в Турции взлетят до небес: когда и почему

Любителей системы отдыха All Inclusive ждут неприятные новости. Источники канала РЕН-ТВ сообщили, что весной 2023 года цены на путевки взлетят в цене - сразу на 20%.

А все потому, что в местном правительстве хотят ввести новый налог для посетителей гостиниц. И отразится это, в первую очередь, на туристах.