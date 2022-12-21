В какой валюте лучше всего хранить деньги до Нового года и в какой – после

Рубль в последние дни скачет на Московской бирже, и аналитики говорят, что сбережения сейчас лучше всего перевести в другую валюту.

«На данном этапе между евро и долларом лучше выбирать доллар, к евро стоит присмотреться, когда наметится окончание острой фазы конфликта между странами», - заявил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

То есть если вы сейчас переведете деньги в доллары, то сможете заработать на разнице курса валют, так как после праздников он снова упадет.