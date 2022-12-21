«Жесткие и агрессивные энергии»: таролог дала расклад на 2023 год — хорошего не ждите

Планета Земля: вид из космоса

Планета Земля: вид из космоса. Фото: Global Look Press

Предсказательница сумела заглянуть в будущее.

В ожидании наступления Нового года так и хочется заглянуть в будущее, чтобы узнать, каким же сложится грядущий год.

Прогнозы на события 2023 года делают не только астрологи, но и тарологи.

По мнению таролога Марианны Абравитовой, наступающий год Кролика будет мягче, чем 2022 год, но ничего кардинального от него ждать не следует. 

Ситуация в мире не изменится.

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«Несмотря на то что на нашей Земле и во Вселенной превалируют жесткие и агрессивные энергии, мы ощущаем это со времен пандемии, год Кролика будет мягким. Кролику удастся смягчить эти агрессивные энергии, и мы станем легче адаптироваться ко всему происходящему вокруг», — отметила таролог Марианна Абравитова.

По материалам Woman.ru.

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