«Жесткие и агрессивные энергии»: таролог дала расклад на 2023 год — хорошего не ждите

В ожидании наступления Нового года так и хочется заглянуть в будущее, чтобы узнать, каким же сложится грядущий год.

Прогнозы на события 2023 года делают не только астрологи, но и тарологи.

По мнению таролога Марианны Абравитовой, наступающий год Кролика будет мягче, чем 2022 год, но ничего кардинального от него ждать не следует.

Ситуация в мире не изменится.

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