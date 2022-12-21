Штормовое предупреждение по Москве: вечером 21 декабря ожидаются ледяной дождь и гололед

Днем 21 декабря Главное управление МЧС по Москве распространило штормовое предупреждение о надвигающейся непогоде.

В нем говорится, что, по прогнозам синоптиков Росгидромета, с 19:00 среды до 10:00 четверга в столице ожидаются мокрый снег, местами ледяной дождь и гололед. Температура воздуха будет держаться около нуля.

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В связи с опасными погодными явлениями спасатели рекомендуют значительно снизить скорость движения транспорта и увеличить дистанцию между автомобилями, избегать внезапных маневров на дорогах и парковать машины вдали от деревьев.

Пешеходам также советуют быть предельно осторожными и не оставлять детей без присмотра.