Вместо Coca-Cola: «Магнит» выпустит собственную серию газированных напитков

Что будем пить вместо кока-колы, россияне?

Тут торговая сеть «Магнит» планирует в 2023 году выпустить газированные безалкогольные напитки под собственными брендами. По данным Роспатента, ритейлер уже зарегистрировал торговые марки Mtiani и Alfa Tauri, а еще подал заявку на регистрацию товарного знака Mr.Fox Cola.

А вообще «Магнит» в последние годы активно расширяет ассортимент товаров под собственными торговыми марками: «Магнит», «Магнит свежесть», «М-кухня», «Моя цена» и прочие. И они уже начали пользоваться популярностью. Так продажи подгузников «Каспер» и NaNi в натуральном выражении в 2022 году обогнали знаменитые Pampers.

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