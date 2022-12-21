Люди в восторге! Назван дешевый порошок, который сводит пятна в один момент — от 123 рублей

Многие российские хозяйки убеждены, что качественно отстирать вещи могут только дорогие порошки известных брендов. Доля истины в этом есть: многие средства, которые стоят явно не копейки, на самом деле великолепно справляются с различными видами загрязнениями.
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Но оказалось, что и к недорогим средствам стоит присмотреться. Эксперты Росконтроля проверили качество стиральных порошков и поставили на первое место совсем недорогое и нераскрученное в рекламе средство.
Пользователи высоко оценили порошок. Скриншот: ozon.ru.
Позицию лидера среди проверенных брендов занял порошок «Аист». На сайте Ozon его можно приобрести за 124 рубля (400 граммов).
Порошок отлично отстирал кровь, пот и другие виды пятен. А если посмотреть отзывы на маркетплейсе, то там почти 100% — это пять баллов от пользователей! То есть не только исследователи, но и обычный народ в восторге от средства.
По материалам: primpress.ru, Ozon.