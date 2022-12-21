Люди в восторге! Назван дешевый порошок, который сводит пятна в один момент — от 123 рублей

Многие российские хозяйки убеждены, что качественно отстирать вещи могут только дорогие порошки известных брендов. Доля истины в этом есть: многие средства, которые стоят явно не копейки, на самом деле великолепно справляются с различными видами загрязнениями.

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Но оказалось, что и к недорогим средствам стоит присмотреться. Эксперты Росконтроля проверили качество стиральных порошков и поставили на первое место совсем недорогое и нераскрученное в рекламе средство.