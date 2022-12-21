Отечественный аналог «Википедии» запустят в начале 2023 года

Популярный западный Интернет-ресурс «Википедия» в России не заблокировали, но готовят его отечественный аналог. Это будет энциклопедический портал под названием «Знания», его запустят в начале 2023 года. Для данного проекта написано уже более 100 тысяч статей.

«Мы рекомендуем его к использованию вместо «Википедии». «Википедия» по-прежнему доступна, но дальше мы будем просить, чтобы именно портал «Знания» был в приоритете при поисковой выдаче», — цитирует РБК главу Минцифры Максута Шадаева.

Новый сайт «Знания» разрабатывается с 2019 года на базе Большой российской энциклопедии. Он должен стать актуальной электронной базой знаний об окружающем мире на русском языке.