Стал известен алкоголь, который взлетит в цене в 2023 году: народ уже скупает тележками

Тот, кто хорошенько подготовился к празднованию Нового года, уже должен был заметить, что ценники на алкоголь поползли вверх. Пока в этом виноват возросший спрос, однако с начала 2023 года появится еще один фактор, который дополнительно скажется на стоимости «градусов».

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С 1 января 2023 года Правительство России решило поднять акцизы на алкоголь специальным указом, так что дороги назад просто нет. Подорожают не только водка, вино, коньяк, но и пиво, а также любые спиртосодержащие продукты вроде парфюмерии.

Так, игристое вино подорожает в 2023 году до 239 рублей за 0,75 литра (в настоящий момент — 169 рублей).