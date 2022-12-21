Сбербанк поставил россиян на стоп: почему с 27 декабря нам прекратят выдавать деньги

В эти непростые времена многие финансово-кредитные организации вынуждены принимать не самые популярные решения, ведь на кону жизнь и успешность всей организации.

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Поэтому многие банки стали отказываться от выгодных для клиентов предложений, дабы держаться на плаву.

Сбербанк тоже пришел к выводу, что больше не сможет выдавать деньги россиянам с 27 декабря по ипотеке от застройщика. Напомним, ставка здесь была очень символической — заемщики средств выплачивали всего по 1-3% в год.

Отметим, что поданные на ипотеку от застройщика заявления до 26 декабря включительно будут рассматриваться на прежних условиях.

Источник: akket.com