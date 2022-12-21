Когда ждать обрушения доллара: валютные изменения неизбежны – эксперт

Курс доллара к рублю на последних торгах Московской биржи превысил 70 рублей, вернувшись к весенним показателям.
Многие не ожидали такой прыти от иностранной валюты и все еще надеются, что доллар обрушится.
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Однако доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака убежден, что предсказывать крах американской валюты рановато.
Аналитик заметил, что в долларе сосредоточено около 60% мировых валютных резервов. И вряд ли с таким багажом стоит предсказывать его обрушение.
По мнению эксперта, сместить доллар не смогут в ближайшие 5-10 лет. «Однако это не значит, что страны будут отказываться от выгодных альтернатив», – подчеркнул ученый.
Источник: 1prime.ru.