В банках очереди! Народ ломится за долларами – стал известен настоящий курс к концу года

Ведь многие из нас, согласитесь, уже привыкли думать, что доллар и евро окончательно потеряли свое влияние. Но не тут-то было…

Аналитики теперь уверены – это не окончательные цифры, к концу года они вырастут относительно отечественной валюты еще больше, поэтому ушлые россияне устремились в банки обменивать свои накопления.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что официальный курс доллара закрепится на уровне 67–68 рублей, евро — 72–73 рублей, юаня — на 12 рублях за единицу.

Вместе с тем, ситуация на внешнем рынке настолько сейчас гибкая, что все может измениться в другую сторону. Так стоит ли рисковать своими сбережениями?

Источник: life.ru.