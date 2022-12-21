В банках очереди! Народ ломится за долларами – стал известен настоящий курс к концу года

Доллар.

Доллар. Фото: Global Look Press

Валюта дала внезапный рывок вверх, который никто не ждал.

Уже несколько дней подряд иностранная валюта стремится вверх с невероятной скоростью. Она уже перемахнула рубежи весенних курсов и стремится к кризисным показателям, удивляя россиян.

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Ведь многие из нас, согласитесь, уже привыкли думать, что доллар и евро окончательно потеряли свое влияние. Но не тут-то было…

Аналитики теперь уверены – это не окончательные цифры, к концу года они вырастут относительно отечественной валюты еще больше, поэтому ушлые россияне устремились в банки обменивать свои накопления.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что официальный курс доллара закрепится на уровне 67–68 рублей, евро — 72–73 рублей, юаня — на 12 рублях за единицу.

Вместе с тем, ситуация на внешнем рынке настолько сейчас гибкая, что все может измениться в другую сторону. Так стоит ли рисковать своими сбережениями?

Источник: life.ru.

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