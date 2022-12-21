Сразу на 5 тысяч больше: назван законный способ увеличения пенсии в России

Для этого нужно обратиться за выплатами позже, чем это предполагалось по возрасту и выслугам.

Например, если пенсионерка трудилась 30 лет и заработала 120 пенсионных коэффициентов, она выходит на отдых в 56,5 лет. Ей государство выплачивает 20 тысяч рублей. Однако если она обратится за пенсией через 5 лет, то выплата автоматически станет больше на 5 тысяч.

Этот принцип работает автоматически по отношению ко всем пенсионерам. Так что если есть возможность повременить с деньгами, это будет на руку.

Источник: Telegram-канал РГ Медиа.