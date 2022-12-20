В Роскачестве выбрали лучшие новогодние конфеты – хорошие только одни

Перед Новым годом конфеты пользуются особой популярностью, ведь их покупают в подарок как детям, так и взрослым.

Специалисты Роскачества провели традиционное исследование, чтобы понять – какие конфеты безвредные для детей, а какие стоит опасаться.

По результатам исследования выяснилось, что в основном в изделиях содержатся консерванты и синтетические красители, а также подсластители. Поэтому покупать их не стоит. То есть ребенок, конечно, ими не отравится, но лучше воздержаться от лишней химии.

А вот набор «Рождественский календарь» из молочного фигурного шоколада торговой марки Only признали самым «чистым».