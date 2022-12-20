Выделят до 900 тысяч рублей: россиянам сообщили о возможности субсидировать первый взнос по ипотеке

Ипотека становится выходом для многих семей, которые хотят купить жилье. В этом году процент по ипотеке снова стал двузначным. Однако квартиры продолжают покупать. Существуют льготные программы для многодетных и молодых семей.
А 20 декабря стало известно, что в России могут начать субсидировать 50% первого взноса по ипотеке для молодых семей при покупке квартиры в новостройке или на возведение частного дома.
Такую идею озвучил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александра Якубовского. Отмечается, что соответствующий документ уже отправили на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину.
По словам Александра, предлагается каждой семье выделять не более 900 тысяч рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и не выше 450 тысяч в других регионах, об этом пишут «Известия».
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