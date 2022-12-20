«Черный» день близок: названа шокирующая отметка, до которой взлетит доллар – надежды рухнули

Дни, когда на биржах резко поднимаются курсы иностранных валют евро и доллара, называют «черными».
Как утверждают финансовые аналитики, в России повторение такого дня возможно в ближайшей перспективе.
Эксперты даже озвучили отметку, до которой совсем скоро поднимется доллар. Эта цифра шокирует.
«В случае глобальной рецессии, если цены на нефть упадут не до 70 долларов, а до 40-45, пусть даже на полгода, это двинет курс не к 75, а к 80-85 рублям», - уверен председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.
Естественно, это приведет к новому витку инфляции в 10-12 процентов.
По материалам РБК.
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