Это возможно и очень просто: россиянам объяснили, как получить пенсию в 100 тысяч рублей

В России десятки миллион пенсионеров. Однако не все получают большую пенсию. Средний размер пенсии в России составил 15 744 рублей. Примечательно, что существуют различные доплаты. Все зависит от стажа, места проживания, профессии и других нюансов. Однако экономист Сергей Кикевич пояснил россиянам, как получать большую пенсию.
По словам эксперта, чтобы важно использовать эффективные финансовые инструменты, уметь копить и инвестировать средства, тогда вполне можно получать достойную пенсию.
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Экономист признался, что форму расчета будущей пенсии очень проста. Нужно знать желаемую сумму выплат и количество лет. Если хочется получать 100 тысяч рублей в месяц, то нужно выделить минимум 10 лет.
Если не использовать стартовый капитал, то накопить такую сумму можно за 20 лет. Чтобы к моменту выхода на пенсию человек имел 20 миллионов рублей для своего пенсионного обеспечения, необходимо инвестировать по 10 тысяч рублей под 15% годовых, заключил специалист, пишет канал 360.