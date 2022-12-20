Это возможно и очень просто: россиянам объяснили, как получить пенсию в 100 тысяч рублей

По словам эксперта, чтобы важно использовать эффективные финансовые инструменты, уметь копить и инвестировать средства, тогда вполне можно получать достойную пенсию.

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Экономист признался, что форму расчета будущей пенсии очень проста. Нужно знать желаемую сумму выплат и количество лет. Если хочется получать 100 тысяч рублей в месяц, то нужно выделить минимум 10 лет.