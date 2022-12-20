С 1 января не будет пенсии: Минтруд сообщил россиянам порядок выплат в 2023 году

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Если даты начислений гражданам, которым приходят выплаты на карты российских банков, выпадают на период с 31 декабря по 9 января, то деньги за январь стоит ждать в конце этого месяца. Эксперты уточнили, что пенсионные выплаты независимо от даты доставки поступят соотечественникам в проиндексированном размере.

Если пенсионеры получают пенсию на руки, то она начнет поступать по привычному графику с 3 января 2023 года.

Эксперты напомнили, что с 1 января начнет работу Социальный фонд России (СФР), который объединит Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС), пишет FTIMES.