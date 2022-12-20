Потеряете все: эксперты объяснили, почему нужно срочно избавиться от евро и долларов

Евро и доллар

Евро и доллар. Фото: Global Look Press

Аналитики считают рискованными вложения в токсичные валюты.

Как показывает время, не все иностранные валюты одинаково полезны для российских кошельков.

Аналитики в один голос утверждают, что сегодня не стоит покупать валюту недружественных государств - доллары, евро, фунты.

«Мосбиржа прекратила торги британским фунтом. Если НКЦ попадет под санкции, то биржа остановит торги долларом и евро. Инвестировать в иностранную валюту недружественных стран нужно ровно столько, сколько нужно для зарубежных поездок и других деловых и личных целей», - сказал аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По мнению эксперта, в валюту недружественных стран вкладываться не стоит, пока не стабилизируется ситуация в геоэкономике. А когда рубль окрепнет, тратиться на деньги иностранных государств уже не будет необходимости.

По материалам 1prime.ru.

Читайте также