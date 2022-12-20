Потеряете все: эксперты объяснили, почему нужно срочно избавиться от евро и долларов

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По мнению эксперта, в валюту недружественных стран вкладываться не стоит, пока не стабилизируется ситуация в геоэкономике. А когда рубль окрепнет, тратиться на деньги иностранных государств уже не будет необходимости.

По материалам 1prime.ru.