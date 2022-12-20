Потеряете все: эксперты объяснили, почему нужно срочно избавиться от евро и долларов

Как показывает время, не все иностранные валюты одинаково полезны для российских кошельков.
Аналитики в один голос утверждают, что сегодня не стоит покупать валюту недружественных государств - доллары, евро, фунты.
«Мосбиржа прекратила торги британским фунтом. Если НКЦ попадет под санкции, то биржа остановит торги долларом и евро. Инвестировать в иностранную валюту недружественных стран нужно ровно столько, сколько нужно для зарубежных поездок и других деловых и личных целей», - сказал аналитик BitRiver Владислав Антонов.
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По мнению эксперта, в валюту недружественных стран вкладываться не стоит, пока не стабилизируется ситуация в геоэкономике. А когда рубль окрепнет, тратиться на деньги иностранных государств уже не будет необходимости.
По материалам 1prime.ru.