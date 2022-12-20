Москва и Питер — лузеры: названы самые пьющие регионы России

Во вторник, 20 декабря, депутат Государственной думы Султан Хамзаев представил рейтинг самых пьющих регионов России. Пятое место в списке занял Ненецкий автономный округ, четвертое — Бурятия.
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Бронзовую медаль забрала Курганская область, серебро — Чукотка. И самой пьющей стала Сахалинская область.
Москва при этом оказалась на 18-м месте, что удивительно. А Санкт-Петербург — на 12-м.
Главными трезвенниками оказались южные регионы нашей стран: Чечня, Дагестан и Ингушетия.