Москва и Питер — лузеры: названы самые пьющие регионы России

Бронзовую медаль забрала Курганская область, серебро — Чукотка. И самой пьющей стала Сахалинская область.

Москва при этом оказалась на 18-м месте, что удивительно. А Санкт-Петербург — на 12-м.

Главными трезвенниками оказались южные регионы нашей стран: Чечня, Дагестан и Ингушетия.