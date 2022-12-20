Москва и Питер — лузеры: названы самые пьющие регионы России

Фото: кадр из сериала «Бесстыжие»

Фото: кадр из сериала «Бесстыжие»

В пятерку также вошла Бурятия.

Во вторник, 20 декабря, депутат Государственной думы Султан Хамзаев представил рейтинг самых пьющих регионов России. Пятое место в списке занял Ненецкий автономный округ, четвертое — Бурятия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Бронзовую медаль забрала Курганская область, серебро — Чукотка. И самой пьющей стала Сахалинская область.

Москва при этом оказалась на 18-м месте, что удивительно. А Санкт-Петербург — на 12-м.

Главными трезвенниками оказались южные регионы нашей стран: Чечня, Дагестан и Ингушетия.

Читайте также