И снова 10 тысяч! Россиянам переведут на карточки деньги в честь праздника

Банковская карта.

Банковская карта. Фото: Global Look Press

Деньги решено выделить из государственного бюджета.

Определенной категории российских граждан светит в скором времени хорошая прибавка в виде 10 тысяч рублей.

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В честь празднования 80-летия прорыва ленинградской блокады губернатор Ленинградской области Александр Беглов предложил включить в бюджет на следующий год соответствующие выплаты.

 По 10 тысяч планируется перевести инвалидам, ветеранам и участникам ВОВ, блокадникам Ленинграда, а также бывшим узникам фашистских концлагерей.

Источник: www.gov.spb.ru.

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