И снова 10 тысяч! Россиянам переведут на карточки деньги в честь праздника

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В честь празднования 80-летия прорыва ленинградской блокады губернатор Ленинградской области Александр Беглов предложил включить в бюджет на следующий год соответствующие выплаты.

По 10 тысяч планируется перевести инвалидам, ветеранам и участникам ВОВ, блокадникам Ленинграда, а также бывшим узникам фашистских концлагерей.

Источник: www.gov.spb.ru.