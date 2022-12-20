И снова 10 тысяч! Россиянам переведут на карточки деньги в честь праздника

Определенной категории российских граждан светит в скором времени хорошая прибавка в виде 10 тысяч рублей.
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В честь празднования 80-летия прорыва ленинградской блокады губернатор Ленинградской области Александр Беглов предложил включить в бюджет на следующий год соответствующие выплаты.
По 10 тысяч планируется перевести инвалидам, ветеранам и участникам ВОВ, блокадникам Ленинграда, а также бывшим узникам фашистских концлагерей.
Источник: www.gov.spb.ru.