Роскачество решило бороться с товарами Хагги Вагги, в которых превышено содержание токсина

Роскачество предложило ужесточить требования для продажи популярных игрушек Хагги Вагги. Проблема в том, что эти «миловидные» куколки продаются как сувенир и не имеют сертификатов соответствия качества, полагающихся детской игрушке.

Надзорный орган провел исследование Хагги Вагги, отобрав образцы 18 торговых марок. В итоге выяснилось, что практически все они имеют превышение по содержанию опасного вещества — фенола, а также часть игрушек не соответствует индексу токсичности. При регулярном контакте с такой куколкой ребенок может стать сонливым, заработать головные боли и головокружение.