Роскачество решило бороться с товарами Хагги Вагги, в которых превышено содержание токсина

Роскачество предложило ужесточить требования для продажи популярных игрушек Хагги Вагги. Проблема в том, что эти «миловидные» куколки продаются как сувенир и не имеют сертификатов соответствия качества, полагающихся детской игрушке.
Надзорный орган провел исследование Хагги Вагги, отобрав образцы 18 торговых марок. В итоге выяснилось, что практически все они имеют превышение по содержанию опасного вещества — фенола, а также часть игрушек не соответствует индексу токсичности. При регулярном контакте с такой куколкой ребенок может стать сонливым, заработать головные боли и головокружение.
«Роскачество вынесло рассмотрение этой ситуации на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое запланировано во втором квартале 2023 года. Мы предложим ужесточить требования к обороту так, чтобы подобные игрушки не могли продаваться под видом сувенира», — сказала на пресс-конференции в ТАСС заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
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Напомним, Хагги Вагги — персонаж компьютерной игры Poppy Playtime, вышедшей в 2021 году. Жуткий монстрик очень быстро стал популярен у детей по всему миру.
По ее словам, на таких товарах должна быть надпись, что эти сувениры не предназначены для детей, или должно быть указание, что это игрушка (но тогда отношение к их производству должно измениться).