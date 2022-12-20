Доллары и евро покупать опасно: какой валюте можно доверять в 2023 году

Финансисты считают, что доллар и евро в новой реальности перестали быть надежными валютами, в которых можно держать деньги. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что в нашей стране вообще могут исчезнуть эти деньги.

«Покупать валюты недружественных стран я бы не стал. Мосбиржа прекратила торги британским фунтом. Если НКЦ попадет под санкции, то биржа остановит торги долларом и евро», — заявил он агентству «Прайм».