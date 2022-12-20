Что будет с рублем к концу года: эксперты объяснили падение

Рубль продолжает терять свои позиции. Во вторник, 20 декабря, доллар на бирже стоит уже выше 69 рублей, а евро — выше 74.
Эксперты объяснили, что все дело в сезонности. Дело в том, что в конце года традиционно возрастает спрос на валюту для закупки импортных товаров для новогодних распродаж. Поэтому рубль и слабеет.
«К концу года возможно ослабление рубля в диапазоне 68–70 к доллару, 72–74 к евро и 9,7–9,9 к юаню. Но после праздников все начнет выравниваться», — сообщили финансисты «Совкомбанка».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».