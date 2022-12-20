Что будет с рублем к концу года: эксперты объяснили падение

Эксперты объяснили, что все дело в сезонности. Дело в том, что в конце года традиционно возрастает спрос на валюту для закупки импортных товаров для новогодних распродаж. Поэтому рубль и слабеет.

«К концу года возможно ослабление рубля в диапазоне 68–70 к доллару, 72–74 к евро и 9,7–9,9 к юаню. Но после праздников все начнет выравниваться», — сообщили финансисты «Совкомбанка».

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