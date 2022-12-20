C 27 декабря Сбербанк официально прекращает выдачу денег: россияне обескуражены решением

Ранее Сбербанк радовал народ крайне низкой ставкой по данному виду кредита, беря всего 1-3 % со своих заемщиков.

Естественно, такой продукт пользовался нереальной популярностью. Однако сейчас выяснилось, что банку это предложение оказалось невыгодным из-за больших рисков.

В итоге финансово-кредитная организация отказалась от данной ипотеки и объявила о прекращении выдачи денег россиянам. Однако те, кто уже оформил кредит ранее, все-таки не останутся у разбитого корыта — вплоть до 26 декабря включительно им будут предоставлять услугу в Сбере.

Источник: akket.com