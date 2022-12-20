31 декабря – полная заморозка денег: клиентов Сбербанка потрясли известием

Если нужна наличность на праздники, об этом лучше позаботиться сейчас.

Если нужна наличность на праздники, об этом лучше позаботиться сейчас. Фото: Global Look Press

Если необходима наличность, лучше поспешить в отделения.

Клиенты Сбербанка могут быть обескуражены новостью о работе финансово-кредитной организации в новогодние праздники. Известие крайне важное для тех, кто использует наличную валюту или планирует на Новый год подарить некую сумму в конверте.

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Дело в том, что 31 декабря в Сбере – нерабочий день, по сути наличность клиентов будет заморожена относительно операций. 1-3 января – тоже выходные. И лишь дежурные отделения будут работать в праздник.

При этом 30 декабря офисы банка закроются на час раньше.

7-8 января – тоже выходные дни, как и в первом случае, операции можно будет совершить исключительно в дежурных отделениях.

Источник: akket.com, gogov.ru.

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