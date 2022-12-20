31 декабря – полная заморозка денег: клиентов Сбербанка потрясли известием

Клиенты Сбербанка могут быть обескуражены новостью о работе финансово-кредитной организации в новогодние праздники. Известие крайне важное для тех, кто использует наличную валюту или планирует на Новый год подарить некую сумму в конверте.
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Дело в том, что 31 декабря в Сбере – нерабочий день, по сути наличность клиентов будет заморожена относительно операций. 1-3 января – тоже выходные. И лишь дежурные отделения будут работать в праздник.
При этом 30 декабря офисы банка закроются на час раньше.
7-8 января – тоже выходные дни, как и в первом случае, операции можно будет совершить исключительно в дежурных отделениях.
Источник: akket.com, gogov.ru.