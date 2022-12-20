«Не прижились»: использование россиянами VPN-серверов вернулось на уровень начала 2022 года

Министр говорил об этом на совместном заседании комитетов по контролю и по информационной политике Госдумы. Он назвал данное явление «позитивной новостью».

Вот только в чем причина? В том, что россияне потеряли интерес к американским соцсетям, или в том, что качество работы VPN-серверов для мобильных устройств оставляет желать лучшего?