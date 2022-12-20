«Не прижились»: использование россиянами VPN-серверов вернулось на уровень начала 2022 года

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VPN-серверы не оправдали наших ожиданий? Фото: Global Look Press

Такие данные представили в Минцифры.

Летом 2022 года на фоне блокировки одной западной социальной сети с фотографиями и лайками в России резко увеличилось количество пользователей VPN-серверов, дающих возможность обойти запрет Роскомнадзора. Однако к зиме россияне охладели к подобным приложениям.

«Анализируя трафик мобильных операторов, мы видим, что доля VPN в какой-то момент начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень. То есть, в общем, VPN в стране у нас пока не приживаются»,— цитируют «Коммерсантъ» главу Минцифры Максута Шадаева.

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Министр говорил об этом на совместном заседании комитетов по контролю и по информационной политике Госдумы. Он назвал данное явление «позитивной новостью».

Вот только в чем причина? В том, что россияне потеряли интерес к американским соцсетям, или в том, что качество работы VPN-серверов для мобильных устройств оставляет желать лучшего?

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