«Не прижились»: использование россиянами VPN-серверов вернулось на уровень начала 2022 года

Летом 2022 года на фоне блокировки одной западной социальной сети с фотографиями и лайками в России резко увеличилось количество пользователей VPN-серверов, дающих возможность обойти запрет Роскомнадзора. Однако к зиме россияне охладели к подобным приложениям.
«Анализируя трафик мобильных операторов, мы видим, что доля VPN в какой-то момент начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень. То есть, в общем, VPN в стране у нас пока не приживаются»,— цитируют «Коммерсантъ» главу Минцифры Максута Шадаева.
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Министр говорил об этом на совместном заседании комитетов по контролю и по информационной политике Госдумы. Он назвал данное явление «позитивной новостью».
Вот только в чем причина? В том, что россияне потеряли интерес к американским соцсетям, или в том, что качество работы VPN-серверов для мобильных устройств оставляет желать лучшего?