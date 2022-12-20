Россияне кинулись к банкоматам: оглашен курс доллара на конец года — такого не ожидали

Ежедневные валютные сводки совсем не радуют россиян, они могут нравится разве что тем, что прикупил долларов и евро в ожидании повышения курсов. Ну что ж, их можно поздравить.

Уже сейчас мы вернулись к курсу, который наблюдали весной этого года. И эксперты утверждают — дальше будет только хуже. К концу года рубль еще больше упадет, а евро и доллар укрепятся, и очень внушительно.

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