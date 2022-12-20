Россияне кинулись к банкоматам: оглашен курс доллара на конец года — такого не ожидали

Ежедневные валютные сводки совсем не радуют россиян, они могут нравится разве что тем, что прикупил долларов и евро в ожидании повышения курсов. Ну что ж, их можно поздравить.
Уже сейчас мы вернулись к курсу, который наблюдали весной этого года. И эксперты утверждают — дальше будет только хуже. К концу года рубль еще больше упадет, а евро и доллар укрепятся, и очень внушительно.
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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что официальный курс доллара закрепится к концу года на уровне 67–68 рублей, евро — 72–73 рублей.
Не удивительно, что после таких новостей некоторые россияне бросились к банкоматам скупать доллары и евро, ведь если подождать еще немного, то стоимость иностранной валюты станет еще больше. Впрочем, качели на валютном рынке показывали и иные результаты. И, может, не стоит поддаваться панике?
Источник: life.ru