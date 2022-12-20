Объявлено о скрытой комиссии Сбербанка: все всплыло наружу – денежки под процентами

Сбербанк много лет работает на российском рынке и вызывает большое доверие у клиентов. Многие уверены, что финансово-кредитная организация не может устроить для них никаких неприятных сюрпризов.
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Пока Сбербанку удается держать марку. И даже при скрытой эквайринговой комиссии для предприятий, организаций, магазинов и парикмахерских банк смог заработать определенный плюсик.
Многие клиента Сбера, конечно, даже не подозревали, что предприниматели платят скрытую комиссию за получение средств через карты. Поэтому эта новость является радостной больше для бизнесменов, но не исключено, что стоимость услуг и товаров уменьшится за счет преимуществ от банка.
Теперь юридическим лицам, которые станут новыми клиентами банка до 28 февраля 2023 года, предоставляется на два месяца ставка по эквайрингу всего в 1%. За счет этого снижается финансовая нагрузка на предпринимателей.
Источник: akket.com.