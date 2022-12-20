Объявлено о скрытой комиссии Сбербанка: все всплыло наружу – денежки под процентами

Сбербанк много лет работает на российском рынке и вызывает большое доверие у клиентов. Многие уверены, что финансово-кредитная организация не может устроить для них никаких неприятных сюрпризов.

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Пока Сбербанку удается держать марку. И даже при скрытой эквайринговой комиссии для предприятий, организаций, магазинов и парикмахерских банк смог заработать определенный плюсик.