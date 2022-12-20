«Прощайте»: Василиса Володина сообщила большую новость

Телеведущая, астролог Василиса Володина помогает людям обращать внимание не только на грядущие неприятности, но и оповещает о хорошем. В Telegram звездочет открыла специальную рублику, в которой готовит для подписчиков положительные новости. И 20 декабря Володина обратилась к фолловерам с большой новостью.

«Ингрессия Юпитера в Овен — одна из больших новостей, не так часто бывает, и хорошее в ней тоже есть. Амбиций с этого дня и до следующего лета больше.

Прощайте, скромность и непритязательность. Здравствуй, мотивация достигнуть, дойти, добиться, превозмочь!»