Россияне узнали о повышении цен и побежали в магазины: какие продукты сметаются с полок

Понимая, что любовь к еде у наших людей не отбить, они взвинчивают ценники, не опасаясь последствий. И действительно, народ рост цен на самые ходовые товары не только не отталкивает, но напротив, только подстегивает к новым закупкам (пока еще выше цены не стали).

Вот и сейчас покупатели толпятся в торговых центрах, приобретая продукты для новогоднего стола. Между тем стоимость их изрядно подросла. Например, маринованные огурцы успели подорожать перед Новым годом на 32%, сельдь — на 28%, мандарины — на 25%, зеленый горошек — на 18%, майонез — на 17%.

Источник: tass.ru