«Глубина падения может быть больше»: риелторы дали прогноз цен на квартиры в 2023 году

Цены на жилье в 2023 году изменятся, считают риелторы. Причем, тенденция, появившаяся в этом году, будет усиливаться — речь идет о падении стоимости новых и готовых квартир. И тут даже продленная госпрограмма льготной ипотеки не изменит ситуацию, хотя все эти годы лишь разгоняла спрос.
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Обвал цен на жилые квадраты будет сродни лопнувшему пузырю. Поскольку до 2022 года рынок уже был раздут предложениями — суммарная площадь нераспроданных квартир в новостройках по всей России достигла 66 млн кв.м, или 66% общего объема жилья в стадии строительства, сообщил гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Плюс к этому за два пандемийных года цены надулись на 50-100% (в зависимости от региона).
Подобная ситуация наблюдалась в 2014 году, когда страна столкнулась с первыми санкциями Запада. И падение цен фиксировали на уровне 15-20%.
«На этот раз глубина падения может быть больше — цены могут откатиться к уровню начала 2020 года, т.е. снизиться до 30% в зависимости от класса жилья от пиковых значений весны 2022 года под давлением огромных объемов предложения и достаточно низкого спроса.
Потому что санкции сейчас намного серьезнее, а главное, в 2014-м на рынке не было ценового пузыря», — рассказал сайту mk.ru руководитель АЦ «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко.