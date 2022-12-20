«Глубина падения может быть больше»: риелторы дали прогноз цен на квартиры в 2023 году

Цены на жилье в 2023 году изменятся, считают риелторы. Причем, тенденция, появившаяся в этом году, будет усиливаться — речь идет о падении стоимости новых и готовых квартир. И тут даже продленная госпрограмма льготной ипотеки не изменит ситуацию, хотя все эти годы лишь разгоняла спрос.

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Обвал цен на жилые квадраты будет сродни лопнувшему пузырю. Поскольку до 2022 года рынок уже был раздут предложениями — суммарная площадь нераспроданных квартир в новостройках по всей России достигла 66 млн кв.м, или 66% общего объема жилья в стадии строительства, сообщил гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Плюс к этому за два пандемийных года цены надулись на 50-100% (в зависимости от региона).