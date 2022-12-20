Сбербанк запретил отправлять деньги по номеру телефона: россияне в ступоре

Сбербанк ввел ограничение для своих клиентов, которые пользуются кредитками организации. Теперь пользователям запрещено получать на свои кредитные карты (используемые по умолчанию) переводы от других людей по номеру телефона.
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Переводы для них в банке возможны только по номеру карточки. Для это нужно сообщать 16 цифр, указанных на пластике, тому, кто решил перевести средства на кредитку.
Отмечается, что условия перевода денег на дебетовую карту остаются прежними, то есть все еще можно пересылать их исключительно по номеру телефона.
Источник: akket.com.