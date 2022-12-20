Сняли 120 рублей и глазом не моргнули! Люди пришли в ужас от Wildberries

Клиенты Wildberries еще не отошли от новости о том, что маркетплейс стал брать деньги за возврат непонравившегося товара (100-150 рублей), и вновь прилетела неприятная новость.

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Теперь онлайн-магазин берет плату еще и за доставку. Это нововведение касается целого списка товаров и не только через курьера, но и на пункты выдачи. Стоит услуга тоже от 100 до 150 рублей.

Покупатели, которые не слышали об изменениях в Wildberries, конечно, пришли в ужас, когда с них сняли деньги.