Разгуляй на Новый год: доллар и евро готовят сюрприз россиянам

Национальная валюта обещает преподнести сюрприз россиянам и ослабеть прям под Новый год. Об этом практически единогласно заявили финансисты. Причем, обидно рубль сдаст по отношению к недружественным доллару и евро.

По прогнозу управляющего партнера B&C Agency Ивана Самойленко, добавляет масла в огонь спрос валюты – востребованность доллара и евро подстегнула их рост, как и снижение цен на нефть. Поэтому иностранные деньги продолжат расти в цене, и к концу 2022 года доллар будет стоить 70 рублей, евро – 73-75 рублей.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в свою очередь считает, что рост стоимости недружественных денег будет не столь внушительным. И произойдет он, скорее, после праздников, чем под самую елочку: доллар может достигнуть 67-69 рублей, а евро приблизится к 72-73 рублям, сообщает сайт mk.ru