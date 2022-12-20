«Проверить серию и номер бутылки»: стало известно, как выбрать идеальное шампанское

Эксперт назвала три способа для определения некачественного шампанского.
Светлана Васильева отметила, что нужно быть осторожнее при выборе шампанского в маленьком магазине.
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«На акцизе есть QR код, который можно отсканировать с помощью приложения «АнтиКонтрафакт Алко», либо проверить серию и номер бутылки на сайте РосАлкорегулирования. Кроме того, уже сейчас на части товара может находиться QR код от «Честного знака», – отметила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Если сканирование не проходит только с одной бутылкой, она и является бракованной.
Напомним, ранее в Роскачестве нашли лучшую блинную муку.