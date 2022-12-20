«Проверить серию и номер бутылки»: стало известно, как выбрать идеальное шампанское

Шампанское

Шампанское. Фото: Global Look Press 

Руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светлана Васильева посоветовала, на что обратить внимание при покупке.

Эксперт назвала три способа для определения некачественного шампанского.

Светлана Васильева отметила, что нужно быть осторожнее при выборе шампанского в маленьком магазине.

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«На акцизе есть QR код, который можно отсканировать с помощью приложения «АнтиКонтрафакт Алко», либо проверить серию и номер бутылки на сайте РосАлкорегулирования. Кроме того, уже сейчас на части товара может находиться QR код от «Честного знака», – отметила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Если сканирование не проходит только с одной бутылкой, она и является бракованной.

Напомним, ранее в Роскачестве нашли лучшую блинную муку.

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