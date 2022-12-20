«В два-три раза»: в России подорожал техосмотр

Стало известно, что тарифы техосмотра легковых машин вырастут.
В Орловской (в три раза), Омской (в 2,4 раза), Оренбургской (в 1,9 раза) областях и в Хакасии (в два раза) цены увеличатся больше остальных регионов.
Меньше всего – в Приморье (на 3,9 процента) и Мурманской области (на 6 процентов).
А самый дорогой техосмотр может оказаться в Санкт-Петербурге. Там планируют брать с автомобилиста 1540 рублей.
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«В отдельных регионах, впрочем, техосмотр подорожал в два-три раза, например в Орловской, Омской областях, Хакасии. Один из самых дорогих тарифов на ТО – 1,5 тыс. руб. за легковую машину – будет, скорее всего, действовать в Санкт-Петербурге», – отметили в kommersant.ru.
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